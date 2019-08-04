اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺰﻳﺮة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺟﺪﺩ ﻭﺍﻟـﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺭﻛﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻨﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺒﻴﺮ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻹﻧـﺠـﺎﺡ ﺯﺭﺍﻋــﺔ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ. ﻭﺩﻋﺎ ﺻﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـﺳﻮﻧﺎ ﺃﻣﺲ، ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻱ ﻭﻣﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻟﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻅﻞ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟـﺰﺭﺍﻋـﻲ ﻭﺍﻟـﻌـﻮﺩﺓ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ. المادة السابقة الموانئ: إستيعاب (5) آلاف عامل بميناء بشائر ببورتسودان المقالة القادمة الخطر الأفريقي يتربّص بأندية السودان..هل تجتازه؟

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