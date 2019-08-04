عودة قوية لنزار حامد الهلال يصطاد سرب من العصافير من ودية النمور

الخليج 365 :

استفاد الهلال من التجربة الودية التي أداها مساء الجمعة أمام فريق الأهلي شندي، والتي كسبها بهدفين لهدف، وقال الخبير الفاتح النقر، المستشار الفني لنمور شندي، إن الفريقين استفادا تماماً من المباراة التي خرجا منها بالعديد من الفوائد، وأنه أفضل تحضير قبل النزال الأفريقي للفريقين في الأبطال والكونفدرالية، وما قاله النقر هو عين الحقيقة، حيث بادر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للهلال بطلب تجربة ودية ثانية مع الأهلي قبل رحلة فريقه لكيجالي،

في السابع من أغسطس الحالي في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا، أظهرت المباراة تقدماً ملحوظاً في عنصر اللياقة البدنية قياساً على جاهزية الأهلي شندي، الذي تميز باللعب الجماعي الممرحل، في الوقت الذي استفاد فيه الهلال من الهدف المبكر الذي ولج مرماه، مما فرض على لاعبيه التعامل بجدية وقوة مع المباراة، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق نزار حامد وأطهر الطاهر، كما أتاح الجهاز الفني الفرصة لعدد من اللاعبين بغرض تجهيزهم على رأسهم المهاجم الجزائري محمد بعوليدات الذي قدم نفسه بشكل جيد، وأكدت المباراة أن الهفوات الدفاعية لا زالت هي الخطر الحقيقي للهلال، الذي يحتاج لتجارب أكثر وأقوى قبل السفر إلى رواند، كما أن الحارس الأوغندي جمال سالم لا زال يرتكب الهفوات القاتلة، حيث سجل الأهلي شندي هدفه بخطأ منه قبل المدافعين، الأمر الذي يفرض على الكوكي مراجعة قراره ومنح الحارس الشاب يونس الطيب فرصة المشاركة أساسياً في المباراة الأفريقية الأولى.

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والفوائد التي خرج بها الهلال من المباراة لا تحصى ولا تعد، على رأسها العودة القوية التي سجلها نزار حامد، في المباراة، حيث قدم مردوداً أبهر به الجميع، مستعيداً كل أراضيه المفقودة، وأكد علو كعبة على الجميع، وشكلت عودته دعماً معنوياً للجهاز الفني الذي يعوِّل عليه كثيراً في علاج صداع صناعة اللعب، حيث برع في الوسط أمس الأول وسجل هدفاً جميلاً مستعيداً به ذاكرة أهدافه الرائعة، كما كان شعلة من النشاط في الثلث الهجومي، وموَّل زميله محمد موسى الضي الذي لعب وحيداً في الهجوم بالعديد من الكرات السهلة أمام المرمى.

من جانبه قال المدرب العام لنادي الهلال صلاح أحمد آدم إنّ التجربة الودية التي خاضها فريقه أمام أهلي شندي جاءت إيجابية، واصفًا إياها بأنّها حققت الأهداف التي رسمها الجهاز الفني، وأعلن الجنرال عن مواصله فريقه للإعداد في المرحلة المقبلة والمضي بها وفق البرنامج الموضوع.