أهلي مروي يكمل اتفاقه مع فيصل العجب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم”الموقع” أنّ نادي الأهلي مروي أبرم اتفاقًا مع قائد المريخ الأسبق فيصل العجب لتولي مهمة دائرة الكرة في الفريق خلال المرحلة القادمة. وينافس أهلي مروي في الدوري الممتاز، ويطمح بقيادة المدرب فاروق جبرة إلى تحقيق مراكز مثالية في الموسم الجديد والتمثيل الأفريقي. وينتظر أنّ يتوجّه القائد الأسبق للمريخ فيصل العجب والذي تم ترشيحه بواسطة فاروق جبرة إلى مروي خلال الساعات المقبلة لتسلّم مهامه رسميًا. ويعد منصب مدير الكرة هو الأوّل للكابتن فيصل العجب يتقلّده بعد اعتزاله كرة القدم بعد نهاية عقده مع المريخ في العام 2016.

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