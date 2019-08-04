مصدري الماشية: إستقرار أسعار الأضاحي مع قرب عيد الأضحى

الخليج 365 :

أكدت شعبة مصدري الماشية في السودان، على إستقرار أسعار الأضاحي مع إقتراب حلول العيد، وعدم وجود تغيير كبير في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن الأمين العام للشعبة، مهدي الرحيمة، في تصريح لـ”باج نيوز”، عن بدء توزيع أعداد كبيرة من الأضاحي خلال الأيام القادمة إلى كافة الولايات، مؤكداً على عدم وجود إختلاف في الأسعار مقارنة بأسعار العام الماضي، وأضاف “لن تكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار”.

واستبعد الرحيمة، تأثير حركة الصادر على أسعار الأضاحي لهذا العام، ولفت إلى أن تأخر الخريف لم يؤثر على الانتاج بالولايات.

وبحسب جولة لـ(باج نيوز) فإن اسعار الخراف تراوحت ما بين 7- 12 الف جنيه وسط توقعات بانخفاضها خلال الأيام المقبلة.