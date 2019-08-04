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الكشف عن موعد قرعة الممتاز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن اتحاد الكرة أنّ الأربعاء القادم سيتمّ إجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 ـ 2020م.

وقال رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني في تصريحٍ مقتضبٍ لـ”الموقع” إنّه تمّ تحديد أحد أيام”16ـ 17ـ18″ موعدًا للأسبوع الأول من البطولة.

وأشار إلى اكتمال الترتيبات للموسم الجديد، كاشفًا عن أنّه سيكون خاليًا من السلبيات.

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