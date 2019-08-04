- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن اتحاد الكرة أنّ الأربعاء القادم سيتمّ إجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 ـ 2020م.
وقال رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني في تصريحٍ مقتضبٍ لـ”الموقع” إنّه تمّ تحديد أحد أيام”16ـ 17ـ18″ موعدًا للأسبوع الأول من البطولة.
وأشار إلى اكتمال الترتيبات للموسم الجديد، كاشفًا عن أنّه سيكون خاليًا من السلبيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد قرعة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.