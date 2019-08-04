البنوك تهبط بالبورصة السعودية بعد خفض الفائدة الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تراجعت الأسهم السعودية يوم الأحد بفعل أسهم البنوك اقتداء بخسائر الأسواق العالمية يوم الجمعة بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وأعقب ذلك خفض معظم البنوك المركزية في الخليج أسعار الفائدة أيضا.

وقال بريتيش كيه. ديفاسي رئيس بحوث الأسهم في الراجحي المالية ”من المرجح أن تكون الأسباب (وراء الضعف) عوامل عالمية مثل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة والمخاوف التجارية بعد تغريدات ترامب بشأن احتمال فرض رسوم عشرة بالمئة على سلع إضافية“.

وتابع ”أثر خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة على البنوك السعودية لأن هامش الفائدة الصافي تراجع بينما يشير فرض مزيد من الرسوم إلى ضعف الطلب العالمي وهو أمر سلبي لأسعار البتروكيماويات. ونظرا لأن هذين القطاعين يمثلان جزءا كبيرا من المؤشر السعودي، انخفضت المؤشرات“.

وقال محمد فيصل بوتريك رئيس البحوث لدى الرياض المالية إن السوق السعودية تقتفي أثر هبوط البورصات الأمريكية يوم الجمعة ”فضلا عن تراجع صاف في أسعار النفط العالمية خلال الجلستين السابقتين“.

كما تضررت أسهم البنوك السعودية بأنباء عن سعي مجموعة بن لادن السعودية لتكليف مستشار مالي لإعادة هيكلة ديونها التي قد تتراوح بين 20 و30 مليار دولار.

وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير للعملاء إنه ”يتلقى استفسارات عن انكشاف البنوك السعودية علي مجموعة بن لادن“.

وأضاف في التقرير بتاريخ الثاني من أغسطس آب ”في ظل الوضع المهيمن لمجموعة بن لادن في قطاع المقاولات السعودي لسنوات عديدة، قد يكون الانكشاف جوهريا من وجهة نظرنا“.

وأغلق المؤشر السعودي على تراجع 1.3 بالمئة.

وفقد البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة 2.9 بالمئة، وهبط مصرف الراجحي أكبر البنوك الإسلامية في السعودية واحدا بالمئة.

وهبط سهم بنك الرياض 2.5 بالمئة والبنك السعودي البريطاني 3.2 بالمئة وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 3.7 بالمئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس مساء الأربعاء ولكن الأمر المهم أنه أشار إلى أن هذه الخطوة قد لا تكون بداية لاتجاه للتيسير النقدي على المدى الطويل.

واقتفت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر أثر المركزي الأمريكي وخفضت أسعار الفائدة بنفس الهامش. وعملات الدول الثلاث مرتبطة بالدولار وتتبع بنوكها المركزية تحركات مجلس الاحتياطي الأمريكي الخاصة بالفائدة.

ونزل مؤشر أبوظبي واحدا بالمئة ودفعه للهبوط سهم بنك أبوظبي الأول الذي خسر 1.4 بالمئة.

وفقد مؤشر قطر 0.4 بالمئة وهبط بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 0.8 بالمئة بينما تراجع سهم الملاحة القطرية 3.8 بالمئة.

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وتراجع مؤشر دبي 1.5 بالمئة ونزل سهم إعمار العقارية أربعة بالمئة وإعمار للتطوير التابعة لها 3.6 بالمئة.

وقال عصام قصابية المحلل المالي في مينا كورب إنها ”عملية تصحيح نموذجية“.

وتابع أن أسهم إعمار العقارية ارتفعت بعد أن قالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع شركة بكين نيو ايروبوليس هولدينجز لتطوير مشروع في محيط مطار بكين داشينغ الدولي.

وتابع ”لكن الإيضاحات التي قدمت في وقت لاحق أكدت أن مذكرة التفاهم ليست ملزمة ولا تضمن تحقيق أي إيرادات“.

وبعد إغلاق السوق أعلنت إعمار إن صافي ربحها انخفض 3.7 بالمئة في النصف الأول من العام لتسجل أرباحا 3.11 مليار درهم مقابل 3.23 مليار قبل عام.

وخارج الخليج تحدت البورصة المصرية الاتجاه نحو الهبوط وأغلقت مرتفعة 0.8 بالمئة وكان البنك التجاري الدولي أكبر البنوك في مصر المحرك الأكبر بمكاسب 1.6 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. نزل المؤشر 1.3 بالمئة إلى 8558 نقطة.

– أبوظبي.. هبط المؤشر 1 بالمئة إلى 5179 نقطة.

– دبي.. تراجع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 2857 نقطة.

– قطر.. انخفض المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10356 نقطة.

– مصر.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 13632 نقطة.

– البحرين.. استقر المؤشر عند 1549 نقطة.

– سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3780 نقطة.

– الكويت.. خسر المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6726 نقطة.