تفاصيل الجدول الزمني لمصفوفة إنفاذ إجراءات تنفيذ “الإعلان الدستوري”

كشف ملحق الإعلان الدستوري الذي وقّع عليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم (الأحد)، والمعنون بـ “مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق”، موعد تعيين وأداء القسم واجتماعات مجلسي السيادة والوزراء وأول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد و”السيادي” والمحدد بمطلع سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتفاق بحسب الصيحة الآن – أن حفل التوقيع النهائي سيكون في 17 أغسطس الحالي، وتعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري في 18 منه، ثم يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في 19 أغسطس، وسيعقد أول اجتماع له في ذات اليوم، ثم الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء في 20 أغسطس، والذي يؤدي القسم في 21 أغسطس. وتعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 أغسطس، ليُعتَمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 أغسطس، وينعقد أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام سبتمبر المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)