بالفيديو : عروس سودانية للوسيط الافريقي أحمد وداللبات بعد توقيع الاتفاق

أقترح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تزويج الوسيط الأفريقي في مفاوضات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير البروفيسور احمد ود اللباد من امرأة سودانية تقديراً وعرفاناً لما بذله من جهد في التوسط بين الفريقين الذي توج بتوقيع على الاتفاق حيث قال :(والله الزول ده مفروض اعرسوا ليه سودانية. ديل رجال ربنا جابهم لينا هو والاثيوبي).

هذا وعبر عدد من المتابعن عن إعجابهم بالاستقبال الحافل الذي وجده الوسيط من قبل الجماهير التي حملته على الأكتاف وهو خارج من قاعة توقيع الاتفاق حيث كتب أحدهم قائلاً : ( لوحه فنية جميلة الأستاذ أحمد رجل خلوق وبحب الخير لكل أفريقيا. منظر تقشر له الأبدان..مدنياووو) وذكر آخر قوله : (أستاذ أحمد يستاهل يشيلوه في الراس وحباب العيون وكل من شارك في هذه المهمة الشاقة التحية والاحترام للسادة الموقرين) .

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)