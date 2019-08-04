(التعليم العالي) تكشف طُرق معرفة نتيجة القبول للجامعات

أكد مدير مركز المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهندس وليد محمد المبارك، اكتمال الترتيبات كَافّة لمعرفة الطلاب نتيجة قبولهم في مؤسسات التعليم العالي فور إعلانها غداً (الإثنين) عَبرَ التِّلفزيون القَومي.

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وأوضَحَ في تَصريح اليوم (الأحد) بحسب الصيحة الآن – أنّ هُناك طُرُقاً عَديدةً تُمكِّن الطلاب وأُسرهم مِن مَعرفة نتيجة قُبُولهم، إمّا عبر موقع التقديم الإلكتروني (www.admission.gov.sd) عَن طَريق رَقَمَ الاستمارة، أو عَبر رسائل (SMS) بإرسال رقم الاستمارة للرقم (2511) من كُلّ الشبكات، وأشاد بِجُهُود مركز الاستجابة والدعم الذي ظَلّ يعمل (24) ساعة في اليوم وعلى مدار أيّام التقديم الإلكتروني، يتلقّى مُكالمات الطلاب وأُسرهم ويَعمل على مُعالجة الإشكالات التي تُواجههم، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة التقديم هذا العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)