ميناء بورتسودان يستقبل (11) باخرة من الوقود والغاز

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كَشَفَ مُدير ميناء بورتسودان للمُشتقات النّفطية “ميناء الخير” الكابتن عثمان قرشي محمد، عَن استقبال (11) باخرة من المواد البترولية نهاية يوليو ومطلع أغسطس الحالي، ونوّه لتفريغ (330) ألف طن متري من الجازولين والكثير من المُشتقات النفطية الأخرى.

وقال قرشي بحسب (أس. أم. سي) اليوم (الأحد)، إنّ الميناء استقبل (3) بواخر من غاز الطبخ بإجمالي (21) ألف طن متري، وأشار لتفريغ (9500) طن متري من وقود الطائرات و(38.800) طن متري من البنزين و(44) ألف طن فيرنس ووقود الكهرباء، وأكّد قرشى انسياب المُشتقات النفطية بصُورةٍ جيِّدةٍ لمُقابلة احتياجات المُوسم الزراعي الحالي، وَدَعَا لضرورة مُعالجة قضايا التّرحيل والتّخزين لضمان وُصُول الاحتياجات النفطية للمُستهلكين والحَدِّ من التهريب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)