“الحرية والتغيير”: “الجبهة الثورية” شَاركت في اجتماعات “الدستورية”

التاريخ: 04-أغسطس-2019
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أَكّدَ القيادي بقِوى إعلان الحُرية والتّغيير أحمد رَبيع، تَضمين رؤية “الجبهة الثورية” في “الوثيقة الدستورية” التي تَمّ التوقيع عليها مع المجلس العسكري، وأوضح أنّه تَمّ تَخصيص فَصلٍ كَاملٍ تحت مُسَمّى ترتيبات السَّلام.
وقال ربيع بحسب (أس. أم. سي) اليوم (الأحد)، إنّ “العسكري” و”التّغيير” اتّفقا على التّوقيع النِّهائي في 17 أغسطس الحالي “خامس أيّام عيد الأضحى المُبارك”، وأضَافَ بأنّ مُمثل “الثورية” التوم هجو كان حُضُورَاً في الاجتماعات التي عُقدت مع “العَسكري”، وأوضح ربيع أنّهم يعملون الآن لإشراك جميع الحركات المُسَلّحة في تأسيس الدولة المدنية، بعد أن قَرّرَت الوثيقة الدستورية أن تكون فترة الأشهر الستة الأولى من الاتّفاق للسّلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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