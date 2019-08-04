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بالفيديو : تجمع المهنيين يتوعد (كيزان) الكهرباء ويقول للعاملين بالهيئة (أصبروا شوية جايين للكيزان براحة براحة)

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 04-أغسطس-2019

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بالفيديو : تجمع المهنيين يتوعد (كيزان) الكهرباء ويقول للعاملين بالهيئة (أصبروا شوية جايين للكيزان براحة براحة)

وعد تجمع المهنيين السودانيين بإعادة الهيكلة الخاصة بالكهرباء بعد تشكيل الحكومة المدنية طالباً من العاملين في الهيئة القومية للكهرباء الصبر حيث قال أحد القادة الميدانيين مخاطباً جمع من عمال الكهرباء:  (أصبروا شوية جايين للكيزان ديل براحة براحة بكل لجانهم ).

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وأضاف عضو تجمع المهنيين قوله:( اي ناس دايرين تشيلوهم كانوا تابعين للنظام القديم هم إرث للفساد والدمار الحصل للهيئة القومية للكهرباء دا من حقكم) وكان اللقاء الذي جمع بعض العاملين بالكهرباء خاطبته قيادات من تجمع المهنيين على رأسهم اسماعيل التاج ومحمد ناجي الاصم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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