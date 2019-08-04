من سوق البهارات قبل العيد تاجر: ( الكباب الصيني وجوزة الطيب) الأعلى مبيعاً

كشفت جولة صحفية في سوق التوابل (البهارات) بسوق أم درمان عن ارتفاع ملحوظ في أسعار بعضها، واستقرار في البعض الآخر، ومع اقتراب عيد الأضحى نجد أن هناك أعداداً مقدرة من النساء يحرصن على جلب البهارات بكميات، وذلك لأن اللحوم تتطلب ذلك، وأيضاً (الشربوت)، وحتى نتعرف على أكثر البهارات التي تجد حظها من الشراء إلى جانب الأسعار جلسنا الى التاجر عيسى اسحق الذي قال بحسب صحيفة آخر لحظة في إفاداته:

* بداية مرحباً بكم وكل عام وأنتم بخير، هناك عدد من البهارات تستخدم في موسم الضحية، أبرزها (كزبرة، قرفة، شمار، ثوم) وأيضاً هناك بهارات أخرى تعتبر الأكثر مبيعاً رغم أسعارها الغالية وهي (الكباب الصيني وجوزة الطيب) وأيضاً هناك سيدات يقمن بشراء العرق الأحمر والأبيض، وهذا يستخدم في الشربوت.

وعن الأسعار ذكر أن سعر رطل الكزبرة ارتفع من ستين إلى ثمانين جنيهاً، والشمار من ثمانين إلى مائة جنيه، أما رطل الثوم فسعره ثمانون جنيهاً، والفلفل الأسود مائتا جنيه، وربع البصل مائتا جنيه أيضاً، أما الجنزبيل والقرفة والخرنجال والقرنفل فإن سعر نصف الرطل منها ستون جنيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)