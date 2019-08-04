السنهوري: الاتفاق سينقل البلاد للنمو و التطور

وصف القيادي بالحرية والتغيير علي الريح السنهوري توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد بأنه بداية لمرحلة جديدة تضع البلاد على أعتاب التطور والنمو.

وأشار في تصريح بحسب (سونا) اليوم إلى أن التوقيع الذي جاء بعد جولات متعددة وشاقة من التفاوض سيعوض المواطن السوداني على صبره الذي امتد على مدى ثلاثة عقود.

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وأبدى السنهورى تفاؤلاً بتطور ونمو الاقتصاد السوداني، وصولاً لتحقيق الرفاهية للمواطنين، داعياً الجميع للتعاون والتكاتف ونبذ الفرقة وإعلاء قيمة الوطن والتوجه نحو الإنتاج.

وقال إن هذا الجهد يهدونه للشعب السوداني الصابر وصانع المعجزات، وأنه تحدٍ حقيقي لهم جميعاً لإثبات قدرتهم على بناء دولة مدنية حديثة في أرض الواقع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)