قيادي بالحرية والتغيير يؤكد إمكانية بناء الاقتصاد

أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد سيد أحمد قدرة السودانيين على إعادة بناء الاقتصاد وتفجير الثروات عقب تشكيل الحكومة الانتقالية وتحقيق السلام.

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ولفت في تصريح بحسب(سونا) إلى أن الأزمة الاقتصادية قد تفاقمت في البلاد بسبب الحرب التي كانت تقضي على 90% من موارد الموازنة العامة للدولة .

وأشار إلى أن وقف الحرب في حد ذاته وعودة الحرية والديمقراطية سيمكنان الحكومة المقبلة من توجيه الأموال نحو التنمية، وأضاف أن البلاد ستشهد تطوراً اقتصادياً كبيراً في مقبل الأيام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)