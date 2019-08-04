أوقعت محكمة جنايات الخرطوم جنوب عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة (8) متهمين بالقتل العمد بعد أن أقدموا على قتل شخص طعناً بالسكين (16) طعنة بالخرطوم جنوب.

وحسب التفاصيل فإن المتهمين والمجني عليه يقيمون في انقولا بمايو، وكانت هنالك خلافات قديمة بين المتهمين وصديق المجني عليه، حيث إنه في نفس اليوم التقوا به في سوق غبوش مكان عمل صديق المجني عليه، ودار بينهم شجار تمكن المجني عليه وآخر من فضه، وبعد انتهاء وقت عمل صديقه حوالي الساعة العاشرة مساءً كان يريد الرجوع إلى المنزل، حيث قام المجني عليه وآخر بمرافقته إلى المنزل خوفاً من أن يعترض طريقه المتهمون،

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وفي طريق العودة إلى المنزل، اعترض طريقهم المتهمون وأوقفوهم وطلبوا من المجني عليه والآخر الذهاب وترك صديقهما، إلا أنهما رفضا ودارت بينهم مشاجرة حادة وقام المجني عليه بضربهم، حيث قام المتهم الرابع بتسديد طعنة إليه من الخلف بساطور، وعندها أخرج بقية المتهمين سكاكين وقاموا بتسديد الطعنات إليه إلى أن أصبح عدد الطعنات (16) طعنة، وبعد مقاومة تمكن صديقه من الهرب منهم، وطلب المساعدة من بعض الأشخاص، وعندما جاءوا لم يجدوهم، بل شاهدوهم على مسافة بعيدة من نفس المكان الذي حدثت فيه الواقعة، وبعدها أسعفوا المجني عليه إلى المستشفى،

حيث أكد لهم الطبيب أنه توفي منذ ربع ساعة، وتم تحويل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة والقبض على المتهمين وتم تدوين بلاغات بحسب صحيفة آخر لحظة – في مواجهتهم تحت المواد (21\130) من القوانين الجنائية الاشتراك في القتل العمد، وبعد عدة جلسات والاستماع إلى شهود الاتهام والدفاع والتقرير الطبي وبعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص، أصدرت المحكمة قرارها على المتهمين بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)