مبادرة أساتذة الجامعات ترحب بإتفاق الوثيقة الدستورية

رحبت مبادرة أساتذة الجامعات السودانية من أجل الوطن التي تم تدشينها اليوم بـ(منبر وكالة السودان للأنباء) بالإتفاق حول الوثيقة الدستورية الذي تم اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ودعت المبادرة كل السياسيين بافساح المجال للذين وقعوا على الإتفاق ليتم وضع خارطة سياسية سلمية تنقذ البلاد وتخرجها لبر الأمان، مطالبة الجميع بالانضمام للوثيقة والصبر عليهم حتى يأخذوا فرصة كاملة لاخراج البلاد لبر الأمان.

وقال الدكتور مصطفى نجم البشاري رئيس المبادرة في (منبر سونا) اليوم الأحد نريد الإسهام في الوعي وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف والعمل من أجل الاطمئنان ، مشيراً لدور الأستاذ الجامعي في بناء القدرات.

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وأكد البشاري ضرورة التفكير في استقرار الجامعات ، مضيفاً أن الجامعات يمكن أن تقود للخروج لبر الأمان، مشدداً على أهمية المحافظة على مستقبل الطالب وربطة بالوطن.

وقال الدكتور الرشيد العوض محمد رئيس اللجنة القانونية والسياسية بالمبادرة إن الشعب السوداني في هذه المرحلة يستوعب الخطاب السياسي الشفاف والواضح، مضيفاً أن مبادرتهم تعتبر إضافة للمبادرات السابقة وأنها ليست كيان سياسي ولا تخاطب فئة معينة.

وأشار إلى مطالبتهم بدولة مدنية واضحة وبكيفية معينة ووضع معين واستصحاب الوضع الأمني الذي يريده الشعب وأن يكون مجلس السيادة من 7+7+1 وحل المجلس العسكري الانتقالي ليتفرغ لمهام أخرى، قائلاً أن الشخص الواحد وضعنا له مواصفات وأن يكون أستاذ جامعي بدرجة بروفيسور ينتمي للوطن وليس لحزب أو جهة معينة وأن يتفق عليه من قبل الأساتذة الجامعيين والسياسيين.

وأوضح أنهم لايريدون سلطة بل يريدون مساهمة أكاديمية علمية تخرج البلاد لبر الأمان، مضيفاً أنهم يقترحون عدم وجود مجلس تشريعي لأسباب سياسية واجتماعية وقانونية، مبيناً أنهم لايمانعون من وجود المجلس التشريعي إذا تطلب الأمر ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)