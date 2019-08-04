أوغندا تطلق رحلاتها إلى الصومال في أغسطس الحالي

تطلق الخطوط الجوية الأوغندية رحلات مباشرة إلى العاصمة الصومالية مقديشو في أواخر هذا الشهر.

وفي بيان ، قالت سلطات شركة النقل الوطنية الأوغندية إن الخطوط الجوية حددت 28 أغسطس 2019 الموعد الرسمي لرحلات الشركة التجارية الأولى إلى مقديشو.

وحددت الشركة سعر التذكرة من مقديشو قائلة إن رحلة العودة إلى مقديشو قد حددت بسعر 590 دولارًا أمريكيًا

وتقول جنيفر باموتوراكي موسيمي ، مديرة التسويق والعلاقات العامة في شركة الطيران ، إن الشركة قد أنشأت مكاتب حجز في المطار وعدة مواقع أخرى.

وقالت إن انخفاض تكاليف السفر إلى وجهات مختلفة ستمكن الشركة من الحصول على عدد كافٍ من العملاء.