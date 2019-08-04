مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة في تونس للمرة الأولى

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي عن تنظيم مناظرات بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في سابقة هي الأولى في تاريخ الانتخابات في تونس.
وتهدف هذه الخطوة إلى المساهمة في التنشئة على الديمقراطية التعددية والمواطنة الفعلية، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي في بيان له.
ويجري الإعداد لعرض المناظرات على القناة الوطنية الأولى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وستذاع خلال النصف الاول من فترة الحملة الانتخابية الممتدة بين يومي 2 و13 سبتمبر.
وقال مسؤول بالتلفزيون إنه سيتم تنظيم ستة مناظرات يتم خلالها استدعاء كل المرشحين الذين تم قبول ملفاتهم لخوض السباق الرئاسي، من أجل التناظر حول برامجهم الانتخابية. وفي حال المرور إلى الدور الثاني ستجري مناظرة بين المرشحين الاثنين المتبقيين في السباق.
وتستعد تونس لتنظيم ثالث انتخابات منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011.
وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، يوم 15 سبتمبر بينما تجري الانتخابات التشريعية يوم السادس من أكتوبر.
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