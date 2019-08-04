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10 قتلى في ثاني إطلاق خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

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أعلنت الشرطة في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركية وقوع حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم المشتبه به وإصابة 16 آخرين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق على «تويتر» أنها «تحقق في حادث إطلاق نار جارٍ» في مقاطعة أوريغون بمدينة دايتون.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب منطقة الحادث. وقالت إدارة شرطة كيترينج المجاورة لـشبكة «سي إن إن» الأميركية إنها تستجيب لحادث إطلاق النار في دايتون أيضاً. وطلبت من أي شخص شاهد الحادث أو لديه أي معلومات من شأنها أن تساعد في التحقيق التواصل معهم.

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وذكرت صحيفة «دايتون ديلي نيوز» المحلية أن إطلاق النار وقع داخل أو بالقرب من حانة بمنطقة أوريغون بمدينة دايتون.

وتواصل الشرطة عمليات التمشيط بحثاً عن ضحايا آخرين محتملين.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأميركية، أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 26 آخرين.

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