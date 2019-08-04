زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة فوكوشيما اليابانية

وحدث الزلزال في الساعة 7:23 مساءً، بالتوقيت المحلي، مع مركزه على خط عرض 37.7 درجة شمالًا وخط طول 141.7 درجة شرقًا، وعلى عمق 50 كم.
كما سجل الزلزال 5 ناقص في بعض أجزاء محافظة فوكوشيما على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يبلغ ارتفاعه 7 درجات.
وحتى الآن لم يصدر تحذير من تسونامي.
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