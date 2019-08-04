الهند تختبر إطلاق صاروخ أرض جو

قالت إذاعة كل الهند التي تديرها الدولة إن الهند أجرت اليوم الأحد اختبار صاروخ أرض-جو السريع الاستجابة (QR-SAM).

وتم إطلاق الصاروخ من قاذفة متحركة في نطاق الاختبار المتكامل (ITR) قبالة ساحل أوديشا في شانديبور في حوالي الساعة 11:05 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وقالت الإذاعة "لقد نجحت الهند اليوم في اختبار صاروخ أرض-جو سريع الرد السريع (QR-SAM) الخاص بهيكل تتبع الطقس من قاذفة متنقلة في مجمع الإطلاق الثالث من نطاق الاختبار المتكامل في شانديبور في أوديشا هذا الصباح".

وقد تم تطوير الصاروخ من قبل منظمة الدفاع الهندي للبحث والتطوير (DRDO) للجيش.