الإصابة بحمى الضنك في بنجلادش ترتفع إلى حوالي 25000 حالة

قالت المديرية العامة للخدمات الصحية اليوم الأحد إن حالات الإصابة بحمى الضنك في بنجلادش ارتفعت إلى حوالي 25000 حالة في جميع أنحاء البلاد مع 18 حالة وفاة حتى الآن هذا العام.

وفقًا للرقم الذي أبلغت به المديرية العامة للخدمات الصحية التابع لوزارة الصحة، تم تسجيل 6،967 حالة إصابة بحمى الضنك بعد إصابة أكثر من 15،359 شخصًا بالمرض الذي ينقله البعوض في الشهر الماضي، والذي كان أكثر من العدد الإجمالي للمرضى في أي العام الماضي.

ووفقا للمديرية العامة للخدمات الصحية، كان عدد المرضى 10148 في العام الماضي بما في ذلك 946 حالة في يوليو 2018 وتوفي 26 منهم.

وبحسب ما ورد مات 75 شخصًا على الأقل من حمى الضنك هذا العام حتى اليوم الأحد في البلاد.

وقالت عائشة أختر، مساعدة المدير في المديرية العامة للخدمات الصحية، لوكالة أنباء (شينخوا): "اعتبارًا من 4 أغسطس 2019، تم الإبلاغ عن 24804 إصابة بمرض فيروس حمى الضنك، بما في ذلك 18 حالة وفاة، في البلاد منذ 1 يناير".

ومن ناحية أخرى، ذكرت أنه تم الإبلاغ عن 1870 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة حتى 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وهو أعلى رقم في يوم واحد.

وقال ميرجادي مهجابين، مدير معهد علم الأوبئة ومكافحة الأمراض والبحوث التابع للحكومة (IEDCR)، في وقت سابق إنه من غير المرجح أن يتلاشى فيروس حمى الضنك قريبًا مع استمرار بعوضة الزاعجة، وهي حامل الفيروس، حتى سبتمبر.

كما أكدت على أهمية اكتشاف وتدمير أراضي التكاثر بشكل صحيح من البعوض لكبح انتشار سريع للمرض.

وحث مسؤولو إدارة الصحة العامة والسلامة السلطات المعنية على اتخاذ تدابير فورية لتدمير أراضي تكاثر البعوض لمنع تحول المرض إلى وباء.

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كما أطلقت العديد من الوكالات الحكومية بما فيها شرطة مدينة دكا حملات نظافة في العاصمة للسيطرة على تفشي حمى الضنك.

وفقًا لبيان شرطة مدينة دكا، تم تنظيف جميع مكاتب نواب مفوضي الشرطة ومراكز الشرطة ومعسكرات الشرطة وغرف التحكم والفساد وأماكن تناول الطعام الخاصة بالشرطة في إطار برنامج شرطة مدينة دكا أثناء حملة السبت حيث تعرض العديد من رجال الشرطة وأفراد أسرهم للضحية حمى الضنك.

وفي مستشفى اليوم الأحد في دكا، قيل إن زوجة أحد كبار ضباط الشرطة توفيت بسبب حمى الضنك.

وحسب المنطقة، وفقًا للمسؤولين، لا تزال دكا والمناطق المجاورة لها أكثر عرضة لخطر الأمراض التي ينقلها البعوض.

كما تكتظ معظم المستشفيات والعيادات في دكا بمرضى حمى الضنك.

وفي اليوم الأحد، شوهد واحد من أكبر المستشفيات العامة في دكا - مستشفى الشهيد سهرواردي الطبي - غمره مئات المرضى الذين يعانون من حمى الضنك التي تنتقل عن طريق عدة أنواع من البعوض داخل جنس الزاعجة.

كما تم الإبلاغ عن أول حالة من حالات العدوى الفيروسية التي ينقلها البعوض في بنغلاديش في عام 2000، وتوفي حوالي 100 شخص بسبب المرض في الفترة 2000-2003.