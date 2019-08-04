وقال نيث فيكترا، المتحدث باسم الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، المعروفة باسم الولايات المتحدة، "يمكننا أن نؤكد أن المتهم نون تشيا، 93 عامًا، توفي هذا المساء في 4 أغسطس 2019 في مستشفى الخمير السوفيتي للصداقة". وقالت محكمة الخمير الحمر المدعومة من الأمم لشينخوا.
وقال المتحدث إنه تم نقله من مركز الاحتجاز التابع للجنة التنسيق الأوروبية إلى مستشفى الصداقة الخمير-السوفيتي لتلقي العلاج الطبي منذ 2 يوليو.
وأضاف أنه تم إبلاغ عائلة شيا.
وقال المتحدث إن شيا اعتقل في عام 2007 وكان في محاكمات أمام المحكمة الجنائية المركزية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
كانت هذه تفاصيل خبر كامبوديا: وفاة الزعيم السابق للخمير الحمر نون تشيا عن عمر يناهز 93 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.