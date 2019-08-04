كامبوديا: وفاة الزعيم السابق للخمير الحمر نون تشيا عن عمر يناهز 93 عامًا

قال متحدث باسم المحكمة إن نون تشيا، كبير الأيديولوجيين السابقين في كمبوتشيا الديمقراطية، أو الخمير الحمر، توفي يوم الأحد عن عمر يناهز 93 عامًا بسبب المرض.

وقال نيث فيكترا، المتحدث باسم الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، المعروفة باسم الولايات المتحدة، "يمكننا أن نؤكد أن المتهم نون تشيا، 93 عامًا، توفي هذا المساء في 4 أغسطس 2019 في مستشفى الخمير السوفيتي للصداقة". وقالت محكمة الخمير الحمر المدعومة من الأمم لشينخوا.

وقال المتحدث إنه تم نقله من مركز الاحتجاز التابع للجنة التنسيق الأوروبية إلى مستشفى الصداقة الخمير-السوفيتي لتلقي العلاج الطبي منذ 2 يوليو.

وأضاف أنه تم إبلاغ عائلة شيا.

وقال المتحدث إن شيا اعتقل في عام 2007 وكان في محاكمات أمام المحكمة الجنائية المركزية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.