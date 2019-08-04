تراجع احتياطي النقد الاجنبى في بنغلاديش

وذكر البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بلغت 32127.24 مليون دولار أمريكي في يوليو مقارنة مع 32.536.86 مليون دولار أمريكي في يونيو.
وبالنسبة لاقتصاد ينمو مثل بنغلاديش، تعتبر احتياطيات النقد الأجنبي التي تعادل فواتير الاستيراد لستة أشهر كافية.
ومع الاحتياطيات الحالية، قال مسؤولو بنك بنغلاديش إن بنجلاديش لا تزال في وضع يسمح لها بدفع فواتير الاستيراد لمدة سبعة أشهر.
كما تجاوزت احتياطيات بنغلاديش من النقد الأجنبي 33 مليار دولار أمريكي.
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