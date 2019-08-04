الجيش اليمني يسيطر على مواقع بمديرية باقم بمحافظة صعدة

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، على مواقع الهنجر والتباب السود وقطعت خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في إحدى الخنادق على ميمنة التباب السود.
وذكر أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا الإرهابية فيما لاذ البقية بالفرار.
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