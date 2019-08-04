الخطر الأفريقي يتربّص بأندية السودان..هل تجتازه؟

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الخليج 365 :
صعاب كبيرة تحدّق بالأندية السودانية المشاركة في البطولة الأفريقية للموسم المقبل، في ظلّ الظروف الراهنة التي مرّت وما زالت تمرّ بها.
ويلعب الهلال والمريخ في دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك أهلي شندي والخرطوم الوطني في بطولة الكنفدرالية.
وتدخل الأندية الأربعة لمسح الصورة المهزوزة التي لطالما ظهرت بها في مواسم سابقة حالت دون وصولها إلى الهدف المرسوم مسبقًا وهو بالتأكيد الحصول على اللقب القاري.
ويبدو أنّ الخطر الأكبر يحيط بالمريخ كإحاطة السوار بالمعصم، لا سيما بعد التراجع الكبير والمعاناة الإدارية والفنية وغابت عنه معظم عناصره الأساسية سيما في المقدمة الهجومية فيما فقد الفريق محاور ارتكازه وعجز مجلس الإدارة عن توفير معسكر تحضيري جيد.
وسيواجه الأحمر شبيبة القبائل الجزائري الذي يستعد بقوة بمعسكر في رين الفرنسية وسيؤدي تجارب من العيار الثقيل بعد أن دعم النادي صفوفه بلاعبين مميزين ليكون جاهزًا لمواجهة الأحمر الذي يتهدده خطر الخروج المبكر للموسم الثالث على التوالي ومن التمهيدي
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