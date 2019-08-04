الموانئ: إستيعاب (5) آلاف عامل بميناء بشائر ببورتسودان

الخليج 365 :

كشفت هيئة عمال الموانئ عن استيعاب (5) آلاف عامل للخدمة بميناء بشاير في مختلف المجالات، في وقت أكدت فيه وداعها لآخر فوج للأراضي المقدسة الأربعاء دون وجود لأي ازدحام بالميناء.

وقال الأمين العام لنقابة عمال الموانئ محمد علي آدم شيبة لــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن اللجنة التي تم تشكيلها لتسيير أمور الحجاج قامت بجهود مضنية من أجل راحة المسافرين، مؤكداً أن استيعاب العمال الجدد في الميناء سيسهم مساهمة فاعلة في تسيير كافة الأمور دون وجود أي معاناة.

من جهة أخرى، أكد شيبة دخول بواخر الوقود للميناء بصورة منتظمة، مشيراً إلى أن الوقود متوفر بصورة كبيرة وليس هناك أي نقصان.