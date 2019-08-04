حمدوك في الخرطوم….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصادر قريبة من قوى الحرية والتغيير عن اجتماعٍ طارئ لقوى الحرية والتغيير لحسم مسألة الترشيحات لمجلسي السيادة والوزراء على أنّ يتمّ تقديم أسماء”ثلاثة” مرشحين لكل وزارة يختار منهم رئيس الوزراء واحدًا.
وأكّدت المصادر أنّ مكونات الحرية والتغيير حسمت رسميًا، أمر رئيس الوزراء القومي عبد الرحمن حمدوك، وثلاثة مرشحين لمجلس السيادة من جملة أعضاء التغيير”الخمسة”.
وأشارت إلى أنّ اجتماع الحرية والتغيير ناقش بجانب الترشيحات علاقتهم مع الجبهة الثورية، وتضمين اتفاق أديس أبابا في الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية أو كملحق للسلام.
وقالت المصادر إنّ حمدوك سيصل إلى الخرطوم، عقب التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى وتشكيل مجلس السيادة.
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