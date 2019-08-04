تغيير اسم “بنك الشمال الإسلامي” إلى “مصرف البلد”

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الخليج 365 :
أكّد مدير عام بنك البلد – “بنك الشمال الإسلامي سَابقاً” صلاح محمد عبد الرحيم، أنّ تغيير اسم وشعار البنك يَجِئ في إطَارَ مَرحلة جَديدة، وأنّ الاسم السابق كان يُشير إلى جُغرافية مُحَدّدة مِمّا حَدّ من المُعَامَلات البنكية له.
وقال صلاح لدى مُخاطبته حَفل تدشين الاسم الجديد أمس، إنّ اسم “مصرف البلد” يهدف لتعامُلات بنكية واسعة تَمتد خارج السُّودان ما يؤدي لزيادة رأس المال، وكَشَفَ أنّ رأسمال البنك وصل (500) مليون جنيه وبعد التّغيير والتّوسعة سيصل إلى مليار جنيه، وسَيَتَوَسّع النشاط البنكي والتّمدُّد الأفقي والرأسي، وقال إنّ أكبر مُساهم في المصرف هو صندوق جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، وإنّ تغيير الاسم ليس خَصماً على الاسم السابق بل امتدادٌ له، وأقرّ بأنّ قطاع المصارف واجه أزمات كثيرة لكن البنوك عبرت الأزمة، وأعلن صلاح عن خُطة استراتيجية لمُواكبة التّغييرات العالمية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال، بجانب تطوير القطاع المصرفي ليشمل الولايات كَافّة.
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