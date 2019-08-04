جبريل: لا يوجد اتفاق موقع حتى الآن وما تم تفاهمات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة العدل والمساواة إن ما تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تفاهمات حول الوثيقة الدستورية. وقال جبريل أمس: (لا يوجد اتفاق موقع حتى الآن، وأخشى ألا يوجد اتفاق من الأساس), وأضاف قائلاً: (بعض مكونات (التغيير) تظن أنها صانعة الثورة والآخرون ضيوف). ونبه جبريل إلى عدم امتلاك الجبهة الثورية الاتفاق المبرم بين الطرفين, ومضى قائلاً: (ما جرى عبارة عن تفاهمات متفق عليها بين الطرفين، ولكن حتى الآن لم تتم صياغة هذه التفاهمات ولا يوجد اتفاق موقع بين الطرفين). ونوه جبريل بعدم تضمين اتفاقية أديس أبابا في الوثيقة الدستورية بعد, وأردف قائلاً: (قالوا لنا ستتم مناقشتها اليوم).

ومن جهته قال عضو التفاوض بالتغيير مدني عباس إن قوى الحرية لم تقاطع أحداً، وأضاف لـ”الحدث” أمس (ما يجمعنا مع الجبهة الثورية نظام مشترك ولم نقصي أحداً والفترة الانتقالية تستدعي الوحدة”. ونبه مدني الى مناقشة الجدول الزمني وسقفه بشأن التنفيذ, ونبه في اتجاه آخر الى أن الحكومة المدنية ستتواصل مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور.

وتحفظت الجبهة الثورية على الاتفاق واتهمت لجنة التفاوض باختطاف المشهد. وقالت الثورية في بيان إنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة، وإن مفاوضيها جرى إقصاؤهم من اللجنة التي قالت إنها اختطفت المشهد التفاوضي باسم الحرية والتغيير. وقالت الثورية إن “روح الإقصاء ومنهجَ تجاوز الآخر لا يتسق مع الثورة، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة وسيُنتج اتفاقات لن تعبّر عن الكل”.