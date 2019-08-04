ثقافة احترام القانون.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سيادة حُكم القانون هي اللبنة الأولى التي يجب أن نضعها لبناء الدولة المدنية، وهي الأساس الذي يجب أن تقوم عليه دولة القانون التي لا تحمي شبكات الفساد، ومراكز القوى، وجماعات المصالح المشتركة.. لن تكون هناك جدوى من تأسيس الدولة المدنية إذا لم تكن هناك صرامة وإصرار على تطبيق حُكم القانون على أعضاء مجلس السيادة قبل رئيس الوزراء، وعلى رئيس الوزراء قبل الوزراء والدستوريين، وعلى المديرين قبل الخفراء في المؤسسة الواحدة، وعلى عائلات المسؤولين بالدولة وذويهم قبل غمار الناس والسابلة.. احترام القانون وإعلاء شأنه ثقافة لابد أن تسود وتتمدد حتى يبدو كل الناس على قناعة راسخة وثقة تامة في أن الحقوق لا تؤخذ إلا بالقانون، وأن الأضرار لا تُجبر إلا بالقانون، وأن الظلم لا يُزال إلا بالقانون ، فلا انتقام ، ولا تشف ولا أخذ للقانون باليد، هذه الثقافة إذا سادت ستكون هي التربة الصالحة لبناء دولة القانون والحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة والتفرغ لبناء مشروع السودان النهضوي الذي سيضع السودان في مصاف الدول المتقدمة، كيف لا وهو البلد الغني بموارده البشرية والمائية والزراعية والمعدنية وثرواته الحيوانية والغابية .

سيزيد احترامنا وإعجابنا بتجمع المهنيين الذي نجح في توجيه الحَراك وصوَّبه بدقةٍ نحو أهداف الثورة النبيلة وجعل شعاراتها ثقافةً عامةً على كلِّ لسانٍ حتى الأطفال في المدن والضواحي والنجوع البعيدة، سيزيد إعجابنا به وتقديرنا له إذا قاد حملات توعوية لجعل سيادة حُكم القانون ثقافةً عامةً شائعة بين الناس بذات الحماس الذي أشعله في نفوس الشباب حينما نجح في جعل شعارات الثورة ثقافةً عامة دخلت كل بيت بلا استئذان، لذلك اقترح على تجمع المهنيين أن يقود حملات تثقيف وتوعية بالقانون وسيادة حكم القانون في أوساط الشباب والمواطنين عامة حتى تترسخ في الأذهان ثقافة احترام القانون، وألا كبير فوق القانون فعلاً لا قولاً وحسب، حتى يصبح كلَّ شيء بالقانون فعلاً وقولاً.

الأمر الثاني الذي لا يقِلُّ أهميةً، هو إفساح المجال لحرية الصحافة وإلغاء كل القوانين المقيدة لحرية الإعلام ليُصبح الإعلام ولا سيما الصحافة الرقيب ذو الصلاحيات الواسعة على الأداء الحكومي والعين الساهرة على مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره، فلابد من صحافة حُرة لا تُكبلها قيود السياسة وأجهزة الحكم الفاسدة والمصالح الذاتية والحزبية إلا ما قد يفرضه القانون .. نريدها صحافة حُرة صاحبة سلطة حقيقية تراقب أداء المجلس السيادي ومجلس الوزراء والبرلمان، وتكشف مواضع الخلل والفساد واستغلال النفوذ ولا تأخذها في الحقِّ لومة لائم ولا يخيفها تهديد أو وعيد أو مصادرة .

في رأيي إن ترسخت ثقافة احترام القانون وتهيأت البيئة الصالحة لصحافة حُرة وإعلام مسؤول على درجة من المهنية سنكون قطعنا منتصف الطريق في مسيرة بناء الدولة المدنية التي تتساوى فيها الحقوق والواجبات ويسود فيها العدل وينعم فيها المواطن بالأمن والحياة الكريمة والحقوق الدستورية والسياسية.. الـلهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الـله، وثق أنه يراك في كل حين.