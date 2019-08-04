مقتل 2 و إصابة 3 آخرين إثر انفجار في كابول

قال مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار هز العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد.

كما اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي الانفجار قائلا انه هز منطقة تيماني في كابول الساعة 5:30 مساء.

وسيصدر الوقت المحلي والتفاصيل بعد التحقيق.

