إطلاق رحلات جوية لربط آنهوي بالصين وماندالاي في ميانمار

تم إطلاق خط جوي يربط خفي، عاصمة مقاطعة آنهوي بشرق الصين، وماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار.

وبدأت خطوط ميانمار الجوية الدولية (MAI) تشغيل الرحلات الجوية على متن الرحلة الجوية ابتداءً من يوم السبت، باستخدام طائرات إيرباص A319، مع توفير خدمة الطيران يومي الثلاثاء والخميس والسبت، وفقًا لمصدر من مجموعة أنهوي المدنية المحدودة.

ووفقا للجدول الزمني، تغادر الطائرة ماندالاي في الساعة 5:25 مساء، بالتوقيت المحلي الثلاثاء ويصل إلى خفي في الساعة 10:05 مساءً بتوقيت بكين، ثم يغادر خفى الساعة 11:05 مساء.

ويصل توقيت بكين إلى ماندالاي في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، في اليوم التالي.

و تعتبر هذا هو أول طريق دولي يربط خفي وميانمار.