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وصول 40 مهاجرا على متن سفينة إنقاذ في مالطا

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غادر 40 مهاجر على متن سفينة غير حكومية تحمل العلم الألماني آلان كردي في مالطا اليوم الأحد بعد نقل المهاجرين إلى سفينة دورية.

وتم نقل الأربعين مهاجرا إلى سفينة القوات المسلحة لمالا خارج المياه الإقليمية المالطية صباح اليوم الأحد، ونزلوا في قاعدة البحرية في فلوريانا في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

كما طالبو اللجوء غرب إفريقيا بشكل أساسي ويدعون أنهم من الكاميرون وساحل العاج وغانا وليبيريا وتوغو ومالي.

وأعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف مسقط يوم السبت أنه سيتم السماح للمهاجرين بالنزول بعد طلب من ألمانيا.

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ولن يبقى أي من المهاجرين في مالطا وسيتم نقلهم إلى دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من الأسبوع، رفضت السلطات الإيطالية إذن سفينة الإنقاذ بدخول الميناء.

وكان المهاجرون في البحر منذ ليلة الأربعاء، عندما أنقذهم قارب الإنقاذ آلان كردي الذي تديره شركة "Sea-Eye" في البحر قبالة ساحل ليبيا.

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