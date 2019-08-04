المملكة العربية السعودية خدمت أكثر من 95 مليون حاج في 50 عامًا

خدمت المملكة 95.853.017 حاج خلال الخمسين سنة الماضية، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.

وتجاوز عدد الحجاج مليونين في 19 مواسم، وبلغ عدد الحجاج خلال الـ 25 سنة الماضية

54.465.253 حاج، في حين بلغ عدد الحجاج خلال السنوات العشر الماضية 23.796.77.

وتعد مهمة حساب عدد الحجاج كل عام واحدة من أهم المهام التي تتشرف "GaStat" بتعيينها منذ حوالي عقدين عندما كانت تعمل تحت اسم دائرة الإحصاء والمعلومات، ووكالة الصحافة السعودية (SPA).

وكانت السلطة مسؤولة عن توفير معلومات محددة للمساعدة في تخطيط وتطوير كل ما يتعلق بخدمة الحجاج. واستمرت هذه المهمة طوال هذه السنوات لتشهد نمو الأساليب الإحصائية.

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ومطلوب من السلطة تنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية خلال موسم الحج (أعداد الحجاج والخدمات المقدمة للحجاج ومؤشرات إدارة الحج) لتوفير أكبر قدر من المعلومات اللازمة لدعم صناع القرار لتحقيق أعلى درجة من الدقة وشمولية البيانات.

ويهدف برنامج إحصاءات الحج إلى استكمال جميع برامج الخطط لتوفير الخدمات اللازمة للحجاج، سواء كانت اجتماعية أو صحية أو أمنية أو غذائية أو خدمات نقل، باستخدام سلسلة زمنية للحصول على بيانات دقيقة عن عدد الحجاج، وأيضا استخدام بيانات وأرقام الحجاج من قبل الجهات المعنية بدراسة المنشآت والمرافق اللازمة في مكة المكرمة والأماكن المقدسة، وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، وكذلك توفير البيانات الدقيقة عن الحج إحصاءات للباحثين والعلماء والمستفيدين والمهتمين في هذا المجال.

وستصدر "GaStat" العدد النهائي والرسمي للحجاج في أمسية ذي الحجة التاسعة، من خلال نشرة إحصاءات الحج، والتي تبين النتائج التفصيلية بما في ذلك عدد الحجاج المقيمين، وعدد الحجاج القادمين من الخارج، وعدد الحجاج القادمين من الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس والجنسية، الوجهة، وغيرها من البيانات التفصيلية.