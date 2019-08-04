إحتجاز5 ضباط شرطة بتهمة الرشوة في شمال مقدونيا

ووفقا للبيان، تم اعتقال خمسة من ضباط شرطة الحدود واحتجازهم في ستروميتشا، بشرق مقدونيا الشمالية بتهمة تلقي ما يصل إلى 822 يورو (حوالي 913 دولارًا أمريكيًا) ومشروبات كحولية.
كما تم تنظيم العملية من قبل دائرة الرقابة الداخلية والتحقيقات الجنائية والمعايير المهنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الأساسي لقضايا مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.
وقالت وزارة الداخلية إن ضباط الشرطة الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و50 عامًا سوف يتبعهم المدعي العام المختص.
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