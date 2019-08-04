الشرطة الكينية تضبط 3 كيلوغرامات من الكوكايين في المدينة الساحلية

صادرت شرطة مكافحة المخدرات الكينية 3 كيلوجرامات من الكوكايين بقيمة 11.9 مليون شلن كينى (110 الاف دولار امريكى) فى مدينة مومباسا الساحلية.

واعتقلت مديرية التحقيقات الجنائية وشرطة المخابرات الوطنية سليمان سليمان جمعة مجيبو ميكيندا، 47 عامًا، وسادي بشور عمر دعوا، 59 عامًا، أثناء عملية في أحد المباني في منطقة كيزوني في مومباسا.

وصرح واشنطن نجيرو، الرئيس الاقليمى لسواحل العاصمة، لوكالة انباء ((شينخوا)) قائلا "اننا نجري تحقيقات حول تجارة المخدرات هنا في مومباسا. لقد اعتقلنا هذين ونستجوبهما".

كما تم إلقاء القبض على المشتبهين الرئيسيين خلال الغارة داخل منزل حيث عثرت الشرطة على حقيبة من منزل الأشخاص المتهمين تحتوي على ملابس متنوعة.

وعند إجراء مزيد من البحث، اكتشفوا قيعان مزيفة على جانبي الحقيبة تحتوي على مادة بيضاء تبين أنها إيجابية للكوكايين.

وقال نجيرو "بعد الاختبارات التي أجراها محلل حكومي، تبين أن مادة الكوكايين تزن 2979.4 جرامًا من قيمة الشارع 11171700 شلن (110 آلاف دولار)".

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وتشير التقارير إلى أن سليمان تاجر مخدرات بارز في المنطقة الساحلية ولديه شبكات توزيع واسعة.

وقالت المصادر إن المحققين قد تعقبوا المتجرين من البرازيل حيث جلبوا المخدرات إلى جوبا في جنوب السودان، عبر كمبالا، أوغندا، إلى نيروبي وأخيرًا إلى مومباسا الوجهة النهائية لها.

وتقوم الشرطة بتحليل وثائق السفر وتذاكر الطيران التي يتم استردادها داخل المنزل والتي يعتقد أنها تخص مهربي المخدرات الآخرين.

ووفقًا لنجيرو، يرأس سليمان شبكة لتوزيع المخدرات في أجزاء من مومباسا وماليندي، حيث يستهدف الساحل الشمالي المستهلكين المحليين والسائحين الأجانب خاصة من إيطاليا.

كما تحقق إدارة الهجرة في كينيا في كيفية حصول سليمان، التنزاني، على بطاقة هوية كينية.

