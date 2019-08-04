تحطم مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج قبالة محافظة بوشهر

قالت وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية للأنباء اليوم الأحد، إن إحدى الطائرات الإيرانية المقاتلة تحطمت في إقليم بوشهر بجنوب البلاد بعد أن واجهت مشكلات فنية.
ونقلت الوكالة عن حاكم منطقة تانجستان قوله "تحطمت الطائرة المقاتلة بسبب مشاكل فنية في منطقة تانجستان. نجا الطيار ومساعده".
وتقع تانجستان في إقليم بوشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن حاكم مدينة تنكستان، التابعة لبوشهر، عبدالحسن رفيعي بور، قوله إن هذه المقاتلة سقطت بعد ظهر الأحد، في تمام الساعة 12 والنصف بالتوقيت المحلي.
وذكر رفيعي بور أن سبب سقوط المقاتلة كان "خللاً فنياً"، مشيراً إلى أن الطيار ومساعده في حالة صحية جيدة ولم يتعرضا لأية إصابات.
وازدادت حوادث سقوط الطائرات، خاصة العسكرية، في إيران خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، بسبب تهالك الأسطول الجوي، الذي يعود إلى ما قبل 45 عاماً.
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