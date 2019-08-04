ومنذ أن أعلنت دمشق وقف إطلاق النار مساء الخميس، لم تقم طائراتها بشن غارات جوية، رغم أن المقاتلين ما زالوا يقصفون بعضهم بعضًا.
وتقع إدلب في آخر جزء كبير من الأراضي التي يحتفظ بها المتمردون بعد مواجهة الهزيمة في معظم أنحاء سوريا على يد دمشق مع حلفائها روسيا وإيران.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، كانت شوارع مدينة إدلب تعج بالسيارات والناس.
وتوقف البعض في أكشاك السوق للنظر في الملابس، بينما اصطف آخرون في أكشاك لشراء العصير.
وقالت ميشيل باشيليت مديرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الغارات الجوية أصابت المدارس والمستشفيات والأسواق والمخابز في أحدث هجوم.
وتقول دمشق التي تنفي ضرب المدنيين في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات إنها كانت ترد على هجمات المتشددين.
وقال "مناف ضاهر" طالب جامعي في إدلب: "وقف إطلاق النار مفيد للجميع".
وأضاف: "لا نعرف ما الذي ينتظرنا". "نأمل أن يكون هذا جيدًا وسيستمر الناس في العودة إلى منازلهم، وهذا هو أكبر فرح".
وقال حسن عبد العال، أحد عمال الإغاثة المحليين الذين نزحوا من مدينة حلب في عام 2016: أن الناس بدأوا في العودة بعد أسابيع من العيش في بساتين الزيتون بالقرب من الحدود التركية.
وأضاف: "لكننا لا نعرف ماذا سيحدث تحت الطاولة".
وبموجب صفقاتها مع موسكو، تمتلك أنقرة قوات متمركزة على الأرض في منطقة إدلب في أكثر من 12 موقعًا عسكريًا.
وقال أحمد حميد، الذي يملك متجرًا للخضروات: "أن وقف إطلاق النار سيسمح للناس على الأقل بالاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك".
كانت هذه تفاصيل خبر وقف إطلاق النار يعطي السوريين في إدلب فترة راحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.