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ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار في دايتون

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضباط إنفاذ القانون وتصرفهم السريع في حادثة إطلاق النار في مدينة دايتون، والذي راح ضحيتها تسعة أشخاص.

وقال ترامب : "يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالات إنفاذ القانون المحلية معا في إل باسو وفي دايتون في ولاية أوهايو، حيث يتم جمع المعلومات على الفور. لقد تم تعلم الكثير بالفعل في إل باسو. لقد تصرفت وكالات إنفاذ القانون بسرعة كبيرة".

وكانت ولاية تكساس الأمريكية قد شهدت أيضا واقعة إطلاق نار أخرى، أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة 24 آخرين، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

وأعلنت السلطات الأمريكية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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