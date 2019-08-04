مقتل 9 إثر إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

ذكرت الشرطة المحلية ان اطلاق نار جماعى صباح اليوم الأحد فى ولاية اوهايو الامريكية اسفر عن مصرع تسعة اشخاص واصابة 16 اخرين على الاقل. ووقع الهجوم في مدينة دايتون في الساعة 1:00 صباحًا (0600 بتوقيت جرينتش). وقال قسم شرطة دايتون: "لقد توفي مطلق النار، هناك 9 أشخاص آخرين توفوا، ذهب 16 آخرين على الأقل إلى مستشفيات المنطقة مصابين بجروح". واضافت "كان لدينا ضباط في المنطقة المجاورة مباشرة عندما بدأ اطلاق النار وتمكنوا من الرد ووضع حد له بسرعة." وكان هذا ثاني إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. كما جاء ذلك بعد ساعات من هجوم على مدينة الباسو الحدودية بولاية تكساس خلف 20 قتيلًا و26 جريحًا، تم القبض على رجل أبيض عمره 21 عامًا.

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