وتم انقاذ ال 40 شخصا يوم الاربعاء من قارب صغير قبالة الساحل الليبي من قبل سفينة البحر "سي آي" غير الحكومية آلان كردي. وأبحرت المنظمة غير الحكومية بعد ذلك إلى جنوب إيطاليا، قائلة إن ميناء لامبيدوسا كان أقرب وأسلم ميناء.
وأعلن وزير الداخلية اليمني "ماتيو سالفيني" في نفس اليوم: "أن السفينة سيتم حظرها من المياه الإيطالية".
وفي وقت متأخر من يوم السبت، أعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف مسقط أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية، بناءً على طلب من ألمانيا.
وقال مسقط في تغريدة: "ستسمح مالطا لـ 40 مهاجرًا على متن السفينة الألمانية آلان كردي بنقلها إلى أحد أصول القوات المسلحة مالطا والدخول إلى الميناء". "لن يبقى أي مهاجر في مالطا".
قالت "سي آي" يوم الأربعاء إن خفر السواحل الليبي نصح سفينة آلان كردي بالهبوط في ليبيا، لكن المنظمة غير الحكومية رفضت ذلك.
أصبح إغلاق الموانئ الإيطالية لسفن الإنقاذ الخيرية استراتيجية متكررة في العام الماضي لمحاولة إجبار الاتحاد الأوروبي على التعامل مع المهاجرين.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى مالطا بعد التدخل الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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