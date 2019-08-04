أمر قبض في مواجهة شركات تعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالبت وزارة المعادن, ديوان الضرائب بتأجيل أي إجراءات قانونية ضد شركات التعدين التي لم تسدد ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة لفترة شهر واحد. وبحسب صحيفة آخر لحظة كشف خطاب صادر عن الوزارة موجه لوزارة المالية والمجلس عن صدور أمر قبض من ديوان الضرائب لبعض الشركات العاملة في مجال التعدين لعدم سداد ضريبة أرباح الأعمال وضريبة القيمة المضافة. وأشار الخطاب إلى تأثر إنتاج الذهب بالأحداث التي تعرضت لها الشركات.

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