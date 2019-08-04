لجنة من طرفي التفاوض لترتيب حفل توقيع الاتفاق النهائي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت مصادر حكومية، أنّ المجلس العسكري وقِوى الحرية والتغيير، يُرتِّبان لإقامة احتفالٍ كبيرٍ للتوقيع النهائي على الاتّفاق الذي تم التوصُّل إليه.وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الشريكين، وأنّ لجاناً فرعية أخرى ستُشكّل لترتيب المحفل، وتوقّعت دعوة عددٍ كبيرٍ من الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية الدول الصديقة والشقيقة ذات الاهتمام بالسودان.

وأكد مصدر أنّ المجلس العسكري الذي سيتولّى دعوة الزعماء، سَيُقدِّم الدعوة لكل رؤساء دول الجوار تشاد ومصر “الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي”، ورئيس الوزراء الإثيوبي “رئيس منظمة الإيقاد وراعي الوساطة”، بجانب الرئيس الإريتري ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي أسهم بشكلٍ كبيرٍ في تقريب وجهات النظر بين “المجلس” و”قِوى الحرية” وقيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال.

ولم يستبعد المَصدر، توجيه الدعوة لكل رؤساء الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، فضلاً عن دعوة عددٍ من المُنَظّمَات الإقليميّة والدوليّة في مُقدِّمتها الاتحاد الأفريقي و”الإيقاد” والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة، وقال إنّ وزارة الخارجية ستتولّى توجيه الدعوات لوزراء خارجية الدول الصديقة والشركاء والمُنظّمات، وأكّد أنّ الاحتفال سيُحظى باهتمامٍ دولي وإقليمي كَبيرٍ نظراً للأهمية الاستراتيجية والجيوساسية التي يمثلها السودان في مُحيطيه الأفريقي والعربي والملفات الدولية.