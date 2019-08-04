- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
خَرَجَت مسيراتٌ ومواكب فرح مُؤيِّدة للاتّفاق الذي تمّ بين المجلس العسكري الانتقالي وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، حول الوثيقة الدستورية، وتَوَاصَلت المَواكب في عددٍ من مناطق الخرطوم وبعض مُدن الولايات حتى مساء أمس.
وعبّر مُواطنون عن تأييدهم للاتّفاق الذي تَمّ التّوصُّل إليه، ورَفَعُوا شِعَارات تَطبيق المَدنية والعَدالة والحُرية والمُساواة ومُحاسبة النظام السّابق، والقِصَاص من مُرتكبي التّجاوُزات خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وكان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، أعلن خلال تصريحاتٍ فجر أمس السبت، عن تَوصُّل الطَرفين إلى اتّفاقٍ كاملٍ حَول الوثيقة الدستورية، تَمهيداً لتشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر إحتفالات تجوب شوارع العاصمة والولايات فرحاً بالإتفاق الموقع بين العسكري والتغيير… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.