إحتفالات تجوب شوارع العاصمة والولايات فرحاً بالإتفاق الموقع بين العسكري والتغيير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خَرَجَت مسيراتٌ ومواكب فرح مُؤيِّدة للاتّفاق الذي تمّ بين المجلس العسكري الانتقالي وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، حول الوثيقة الدستورية، وتَوَاصَلت المَواكب في عددٍ من مناطق الخرطوم وبعض مُدن الولايات حتى مساء أمس.

وعبّر مُواطنون عن تأييدهم للاتّفاق الذي تَمّ التّوصُّل إليه، ورَفَعُوا شِعَارات تَطبيق المَدنية والعَدالة والحُرية والمُساواة ومُحاسبة النظام السّابق، والقِصَاص من مُرتكبي التّجاوُزات خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وكان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، أعلن خلال تصريحاتٍ فجر أمس السبت، عن تَوصُّل الطَرفين إلى اتّفاقٍ كاملٍ حَول الوثيقة الدستورية، تَمهيداً لتشكيل حكومة الفترة الانتقالية.