- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
قال مدني عباس مدني، القيادي في قوى الحرية والتغيير، إنه تم الاتفاق على كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري مع المجلس العسكري، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على إنهاء الدولة العميقة التي استمرت 30 عاماً.
وأضاف مدني، في تصريحات له أمس، أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أنه وفقاً للاتفاق، فإن مجلس الوزراء الجديد سيتكون من عشرين وزيراً على الأكثر، موضحًا أنه تم الاتفاق على نسب التمثيل في المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن الشعب السوداني تعرض للذل والانكسار خلال فترة حكم البشير، موضحًا أنه سيتم العمل بشكل واضح على ضم جنوب السودان مجددًا، وإنهاء حالة الانقسام من خلال وحدة كونفدرالية مشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدني عباس مدني: سنعمل لعودة جنوب السودان… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.