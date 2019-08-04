مدني عباس مدني: سنعمل لعودة جنوب السودان…

الخليج 365:

قال مدني عباس مدني، القيادي في قوى الحرية والتغيير، إنه تم الاتفاق على كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري مع المجلس العسكري، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على إنهاء الدولة العميقة التي استمرت 30 عاماً.

وأضاف مدني، في تصريحات له أمس، أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أنه وفقاً للاتفاق، فإن مجلس الوزراء الجديد سيتكون من عشرين وزيراً على الأكثر، موضحًا أنه تم الاتفاق على نسب التمثيل في المجلس التشريعي.

وأشار إلى أن الشعب السوداني تعرض للذل والانكسار خلال فترة حكم البشير، موضحًا أنه سيتم العمل بشكل واضح على ضم جنوب السودان مجددًا، وإنهاء حالة الانقسام من خلال وحدة كونفدرالية مشتركة.