عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 4 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

يتم التوقيع عليه اليوم.. (أخبار اليوم) تصدر عدداً خاصاً حول الإتفاق الدستوري بين العسكري والتغيير

الشيوعي يرفض الاتفاق على الوثيقة الدستورية ويطالب بنشر التفاصيل و(اخبار اليوم) تحاور الخطيب

الجبهة الثورية : الاقصاء من الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير إعادة لإنتاج الأزمة

تمثيل دولي رفيع في احتفال توقيع الاتفاق الدستوري عقب عيد الاضحى

الوطن

بيان رقم “1” : مدنياااااااااااااااووووو

الوطن : عدد خاص

كلمة الوطن: وانتصرت إرادة الشعب .. مدنياااااااو

الانتباهه

البرهان لـ”الشباب”: لـ”نركب” راس لبناء السودان”

شروط أمريكية جديدة لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

تحقيقات حول صيدليات”علياء”

الأفراح تعمّ البلاد بعد التوقيع على الدستورية

“التغيير”: إعادة فتح الأحداث المتعلّقة بسوء استخدام السلطة

الشيوعي: الاتفاق يجافي”المدنية” ويكرّس لهيمنة”العسكر”

الصيحة

جنرالات (العسكري).. من يبقى ومن يذهب؟

الإعلان الدستوري.. حُلفاء مُتشاكسون

“الموساد” تقر بزرع عملاء في السودان لتهجير يهود إثيوبيا

اكتمال صياغة الوثيقة الدستورية.. و”الحرية والتغيير” تكشف الملامح الرئيسية لـ”الإعلان الدستوري”

انخفاض أسعار العملات الأجنبية عقب اتفاق “الإعلان الدستوري”

تغيير اسم “بنك الشمال الإسلامي” إلى “مصرف البلد”

لجنة من “العسكري” و”التغيير” لترتيب حفل توقيع الاتفاق النهائي

كباشي والعطا يحتفظان بمقعديهما ..(الصيحة) تكشف معلومات جديدة حول عضوية “العسكري” بـ “السيادي”

احتفالاتٌ في الشوارع وتَرحيبٌ واسعٌ باتّفاق “العسكري” و”التغيير”

“الغارديان البريطانية”: اتفاق “العسكري” و”التغيير” خطوة رئيسية لإنهاء الأزمة السياسية

(الصيحة) تكشف معلومات جديدة عن صنف القطن المُعدّل المُخالف

مدني: سنعمل لعودة جنوب السودان

اتفاق (العسكري) وقوى الحرية والتغيير.. الطريق نحو (المدنيااااااااو)

“الصيحة” تكشف تفاصيل عضوية”العسكري” بـ”السيادي”

البرهان: جاهزون لاستكمال المشوار جنبًا إلى جنب مع”الحرية والتغيير”

الشيوعي يرفض الاتفاق والثورية تشكو من الإقصاء والشارع يحتفل

السوداني

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التوقيع على الوثيقة الدستورية اليوم

نقل محاكمة البشير إلى رئاسة السلطة القضائية

انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي

إعلان نتيجة القبول للجامعات غدًا

تجمّع المهنيين يحذّر من التراخي ويصف القادم بالأصعب

التيار

حمدوك في غضون أيام بالخرطوم

البرهان: جاهزون لاستكمال المشوار جنبًا إلى جنب مع”الحرية والتغيير”

كنداكة تخترق السياج الأمني وتحتفل أمام القيادة العامة

الجريدة

قوى التغيير: الاتفاق مع المجلس العسكري لا يعني نهاية الثورة

“المستهلك” تقاضي المتسببين في زراعة القطن المحور وراثيًا

قوى الحرية:”96″ مصابًا بالرصاص في أحداث الأبيض

“التغيير”: التوقيع على الوثيقة الدستورية اليوم واستحداث منصب القائد العام للقوات المسلّحة