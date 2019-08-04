إعلان رئيس الوزراء 20 أغسطس الجاري

تضمن الاتفاق على “الإعلان الدستوري” الذي وقعه بالأحرف الأولى المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، يوم الأحد، ملحقاً أكد أن أداء اليمين لمجلس السيادة في 19 أغسطس يعقبه الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء في 20 منه.

وجاء ذلك في ملحق بالاتفاق الدستوري تحت عنوان: “مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق”، حيث حدد الملحق مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء.

وبحسب الشروق أوضح الملحق أن تنظيم الحفل الرسمي للتوقيع النهائي سيكون في 17 أغسطس الجاري، وثم يُعين مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري الانتقالي في 18 الجاري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في 19 أغسطس، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له.

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وحدد الملحق 20 أغسطس الجاري موعداً لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسمياً، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس الجاري.

وتعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري.

وتستهل البلاد شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)