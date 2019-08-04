حقيقة انتقال كوتينيو إلى أرسنال!

نفت مصادر مقربة من لاعب برشلونة، فيليب كوتينيو، مسألة انتقاله إلى أرسنال الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي على سبيل الإعارة.

وبحسب ما أوردته يوروسبورت ، فإن المصادر المقربة من اللاعب نفت بشكل قاطع وجود مفاوضات من الأساس لانتقال اللاعب إلى الفريق اللندني.

فيما نفت الصحف الموالية لأرسنال الأمر برمته، بعدما انتشرت شائعات في الأيام الأخيرة عن عرض من إدارة الجانرز للتعاقد مع كوتينيو عن طريق الإعارة بمبلغ 25 مليون يورو، مع أحقية الشراء بعد إنقضاء مدة الإعارة.

موندو قالت في تقريرها إن كوتينيو نفسه غير منفتح على العملية -إن كانت حقيقة-، فهو لا يخطط لمغادرة برشلونة بهذه الطريقة.

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وزعمت الشائعات إن انتقال كوتينيو إلى أرسنال سيكون بغرض إفساح مقعد للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بالفريق، من أجل التعاقد مع نيمار من صفوف باريس سان جيرمان.

بيد أن بيع البرازيلي الآخر مالكوم إلى زينيت سان بيترسبرج أفسح المقعد بالفعل، ولا يبدو أن هناك حاجة إلى التخلص من كوتينيو لجلب نيمار.

وأبدى مانشستر يوناتيد اهتمامه بالتعاقد مع كوتينيو في الأسابيع الأخيرة، بعد تعثر مسألة جلب أهدافه المحددة وهي أريكسن وبرونو فيرنانديز وميلينكوفيتش سافيتش، لكن مع تبقي 4 أيام على غلق سوق الانتقالات بإنجلترا، فإن كوتينيو لن يذهب إلى أي مكان.

في سياق متصل سيترأس جوزيب ماريا بارتوميو بعثة الفريق المسافرة إلى الولايات المتحدة كما حدث في معكسر اليابان، إذ سيخوض البلاوجرانا مباراتين وديتين، أحداهما فجر الخميس والثانية يوم السبت ضد نابولي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)